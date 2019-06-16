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В российской Вязьме на вокзале на поезд Москва-Брест рухнула крыша

В российской Вязьме, что в Смоленской области, поезд Москва-Брест попал в инцидент. Сильный порыв ураганного ветра сорвал крышу с багажного отделения вокзального здания.

Один из листов бросило на состав поезда, пишет "Брестская газета".

Движение поезда задержали на полчаса. Информации о пострадавших нет.

Сильный ураган прошел по Смоленской области в пятницу, 14 июня. Ветер выдирал с корнем деревья, обрывал линии электропередач и срывал крыши из зданий.

15:13 16/06/2019
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