В российской Вязьме на вокзале на поезд Москва-Брест рухнула крыша

Один из листов бросило на состав поезда, пишет "Брестская газета"





Движение поезда задержали на полчаса. Информации о пострадавших нет.





Сильный ураган прошел по Смоленской области в пятницу, 14 июня. Ветер выдирал с корнем деревья, обрывал линии электропередач и срывал крыши из зданий.