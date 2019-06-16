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Белорусов перестали пускать на экскурсии в украинскую зону отчуждения и на ЧАЭС

Среди белорусов растет спрос на экскурсии в зону отчуждения и на ЧАЭС, но въезд на украинскую территорию нашим гражданам запрещен, отмечают туроператоры.

"Запросов очень много стало (на экскурсии в зону – ред.), по крайней мере, в Беларуси: ежедневно обращаются до 20-30 человек. Однако граждане Беларуси сегодня в украинскую зону отчуждения въехать не могут, нам не подписывают программы. Спрос очень большой, но людям приходится отказывать, переносить. У меня в этом году перенесено уже шесть поездок. Люди ждут, записываем или в лист ожидания тех, кто готов ждать, и если ситуация урегулируется, поездка состоится,  или просто отказываем", - рассказал предприниматель Петр Филон, который уже много лет организовывает экскурсии в Чернобыльскую зону, пишет "Интерфакс".

По его словам, "официально про запрет никто не объявлял".

Разговоры о росте интереса туристов к зоне отчуждения вокруг ЧАЭС активизировались на фоне успеха американского сериала "Чернобыль", который обошел по популярности "Игру престолов".

В связи с этим в госагентстве по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) сообщали, что  в этом году по состоянию на 1 июня прирост посещаемости зоны отчуждения составил 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Туристические операторы утверждают, что замечают увеличение спроса, но на данный момент я не могу это подтвердить", - отметил руководитель агентства Виталий Петрук.


По его словам, в лидерах по посещаемости зоны отчуждения - туристы из Великобритании, Германии, Польши и США. "Из 72 тыс. посетителей в прошлом году 80% составляют иностранцы. Сказать, что в статистике какая-то одна страна доминирует, нельзя. Нет страны, количество посетителей из которой превышает 10% общего количества", - добавил чиновник.


15:01 16/06/2019
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