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В Минске открыли патриотический бар «Kalinoŭski»

Стены заведения украшены цитатами из «Мужыцкай праўды» и портретами национального героя Беларуси.
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Новый бар в патриотическом стиле появился на улице Зыбицкой в Минске. Стены там украшают цитаты из «Мужыцкай праўды» и портреты Кастуся Калиновского, а в коктейльном меню можно увидеть названия месяцев по-белорусски, сообщает «Белсат».

Минский предприниматель Алексей Слаута открыл бар на месте бывшего бургерного кафе. Все оформление внутри – на белорусском языке. На столиках – вазы с колосками. Свет в помещении неяркий, немного приглушенный.

Меню называется «Коктейльная правда» – па аналогии с «Мужыцкай праўдай» – и предлагает авторские коктейли с названиями месяцев: «красавік, сакавік, травень» и т.д. Также там можно попробовать настойки «на своем» и безалкогольные напитки собственного производства.

Некоторые минчане уже успели посетить бар и выложить фото в соцсетях.
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Фото: facebook.com/viachorka

Дизайн «Каліноўскага» однозначно понравится любителям красивых снимков в инстаграме.


14:14 16/06/2019
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