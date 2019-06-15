Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Европейские игры в Минске Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

1400 фонариков покупает статуправление Витебской области. Как думаете, зачем?

Не совсем обычный тендер объявило Главное статистическое управление Витебской области — они покупают 1400 фонариков за 10 850 рублей.

Управление закупает светодиодные фонарики в комплекте с элементами питания. Мощность их светового потока должна составлять не менее 50 люмен, такой фонарик должен пробивать 20 метров темноты.

Многие зададутся вопросом — что будут учитывать при помощи таких фонариков. Ответ достаточно очевиден — скорее всего их закупают для грядущей переписи населения Беларуси, которая пройдет осенью 2019 года.

Оплачиваться эта закупка будет из республиканского бюджета.
News.vitebsk.cc
13:43 16/06/2019
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
#Пранас
Михаил Пастухов
Какие изменения нужны в Конституции?
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам
Александр Волчанин
Заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё