1400 фонариков покупает статуправление Витебской области. Как думаете, зачем?
Не совсем обычный тендер объявило Главное статистическое управление Витебской области — они покупают 1400 фонариков за 10 850 рублей.
Управление закупает светодиодные фонарики в комплекте с элементами питания. Мощность их светового потока должна составлять не менее 50 люмен, такой фонарик должен пробивать 20 метров темноты.
Многие зададутся вопросом — что будут учитывать при помощи таких фонариков. Ответ достаточно очевиден — скорее всего их закупают для грядущей переписи населения Беларуси, которая пройдет осенью 2019 года.
Оплачиваться эта закупка будет из республиканского бюджета.
13:43 16/06/2019