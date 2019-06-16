В Беларуси оказался самый медленный интернет в Европе

В исследовании анализируется возможности 4G сетей в 87 странах мира. Так согласно данным компании скорость загрузки данных в этом сегменте самая высокая в Южной Корее — 52,4 Мбит/с, причём это единственная страна с показателем более 50 Мбит/с, а в среднем по миру он равняется 17,6 Мбит/с. Беларусь с результатом 7,7 Мбит/с расположилась между Доминиканской Республикой и Панамой, пишет "Первый регион"





Это самое низкое значение среди исследованных стран Европы. У наших ближайших соседей этот показатель несколько выше: в Украине (11,2 Мбит/с), России (12 Мбит/с), а в Польше (17,3 Мбит/с).





Средняя скорость исходящего трафика в Беларуси составила 4,3 Мбит/с. Только в 13 из 87 стран задержка при передаче информации по сетям 4G составила менее 40 мс, ни одна из стран не достигла показателей менее 30 мс. В Беларуси этот показатель равняется 56,5 мс. Показатель доступности 4G в нашей стране 68,6 процентов, тогда как в соседней Польше он превышает 82%, а в Украине равен 79%.



