В Жабинке в день трезвости пьяные облили хозяйку павильона пивом

Двое мужчин были задержаны за мелкое хулиганство в Жабинке. Как сообщает БрестСити, в один из торговых павильонов в день, когда торговля спиртным была запрещена, пришли двое и потребовали продать им пиво. Когда продавщица объяснила, что не может это сделать, они сами достали из холодильника бутылки с алкоголем и тут же стали его пить. Женщина позвонила владелице павильона.





Когда хозяйка приехала и попыталась урезонить хулиганов, те вначале осыпали ее оскорблениями, а потом один из мужчин вылил ей на голову пиво. Молодых людей задержали, им придется ответить за мелкое хулиганство. Оба раньше привлекались к административной ответственности.