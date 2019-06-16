Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Европейские игры в Минске Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

В Жабинке в день трезвости пьяные облили хозяйку павильона пивом

Мужчины обиделись, что им отказались продать спиртное

Двое мужчин были задержаны за мелкое хулиганство в Жабинке. Как сообщает БрестСити, в один из торговых павильонов в день, когда торговля спиртным была запрещена, пришли двое и потребовали продать им пиво. Когда продавщица объяснила, что не может это сделать, они сами достали из холодильника бутылки с алкоголем и тут же стали его пить. Женщина позвонила владелице павильона.

Когда хозяйка приехала и попыталась урезонить хулиганов, те вначале осыпали ее оскорблениями, а потом один из мужчин вылил ей на голову пиво. Молодых людей задержали, им придется ответить за мелкое хулиганство. Оба раньше привлекались к административной ответственности.

13:07 16/06/2019
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
#Пранас
Михаил Пастухов
Какие изменения нужны в Конституции?
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам
Александр Волчанин
Заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё