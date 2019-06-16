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Погода на понедельник: до 30 градусов жары и дожди с грозами

Завтра в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, рассказали sb.by в Белгидромете Минприроды.

По заверениям синоптиков, завтра в стране будет до 30 градусов выше нуля. Местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами. В ночные и утренние часы возможен слабый туман. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит +14…+21°С, днем термометры покажут до +24…+29°С, а местами на юге будет еще жарче — +30…+32°С.

12:14 16/06/2019
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