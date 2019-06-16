



Крещение членов королевского семейства традиционно проходит в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Церемония для первенца герцогини и герцога Сассекских запланирована на июль. Королевская чета славится бунтарским характером и не всегда придерживается установленных во дворе правил, однако на этот раз готова следовать традиции. Сын Меган Маркл Арчи, утверждают источники, появится на церемонии в копии кружевного платья Honiton. Впервые крещеный наряд заказала в 1841 году королева Виктория для своей дочери. В оригинальное платье одевали 62 королевских наследников, включая принцев Уильяма и Гарри. Елизавета II сочла раритетный наряд слишком хрупким и приказала сделать его точную копию.





На момент, когда запланировано крещение, Арчи исполнится два месяца. Отца малыша крестили в 1984 году в возрасте трех месяцев. На церемонии ожидается присутствие герцога и герцогини Кембриджских, принца Уэльского и его супруги Камиллы. По сведениям Sunday Times, королева Елизавета II не прибудет на крещение правнука.









Церемонию проведут декан Виндзорский, преподобный Дэвид Коннер и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, конфирмовавший Меган Маркл в английскую веру за два месяца до свадьбы. Имена крестных родителей Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора пока неизвестны.



