«Крупные доноры не заплатили. Ни цента», — сказал официальный представитель собора Андре Фино. Он отметил, что бизнесмены хотят знать, как продвигается реконструкция, и будут бороться за контракты.





Отмечается, что на первую фазу восстановления собора собрали около 3,6 млн евро, которые пойдут непосредственно на реконструкцию. Глава фонда «Друзья Нотр-Дама» Мишель Пико уточнил, что примерно 90% пожертвований перевели из США.





Представитель главы компании Artemis Франсуа Пино заявил, что семья готова заплатить, но делает этого из-за задержки контрактов. Группа LVMH и семья Арно заявили, что подписывают соглашение с фондами Нотр-Дама и «выплаты будут производиться по мере выполнения работ». Компания Total пообещала выплатить на восстановление собора 100 млн евро через «Фонд наследия». Гендиректор компании Селия Веро сообщила, что доноры ждут, чтобы увидеть планы по реконструкции.









Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. В результате него обрушился шпиль здания, почти вся крыша, и сгорели часы. В ходе произошедшего никто не погиб, при тушении пострадали двое полицейских и один пожарный.





Во Франции объявили общенациональный сбор пожертвований на восстановление Нотр-Дама. В частности, бизнесмены Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно заявили о намерении пожертвовать на восстановление собора в общей сложности 300 млн евро. Президент Эммануэль Макрон говорил, что на реконструкцию собора понадобится пять лет.