Алибасова для реабилитации могут отправить в Казахстан





"В данный момент отец проходит комплексное обследование в НИИ им. Склифосовского. В понедельник врачи обещают сообщить подробную информацию о его состоянии здоровья и сроки перевода из реанимации в палату", - приводит слова Алибасова-младшего Горжанкин.





По его словам, сейчас решается вопрос о дальнейшей реабилитации артиста. Предполагается, что на время восстановление Алибасова отправят в Казахстан.





"На период длительной реабилитации отцу пойдет на пользу горный воздух и максимальное уединение", - процитировал Горжанкин сына Алибасова.





"Как только произошла трагедия, мы неоднократно получали слова поддержки и конкретные предложения о помощи, как со стороны самых простых казахов, так и со стороны высокопоставленных представителей власти Казахстана. Отец и Казахстан понятия неразделимые. Сейчас мы серьезно рассматриваем предложение о его реабилитации в одном из санаториев Казахстана располагающемся в труднодоступном горном районе. На случай экстренной госпитализации имеется вертолетное сообщение", - отметил Алибасов-младший.





Он ранее сообщил "Интерфаксу" , что музыкант находится под пристальным вниманием врачей из-за возможности вскрытия рубца на ожоге желудка, а это может привести к летальному исходу.









Алибасов родился 6 июня 1947 года в городе Чарск Семипалатинской области Казахской ССР. Музыкант, композитор, продюсер, заслуженный артист России. Является руководителем группы "На-на".





4 июня Алибасов был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как отравился жидкостью для очистки труб "Крот", употребив ее по ошибке вместо воды. В настоящее время артист находится в токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.



