15 июня министр обороны Андрей Равков принял участие в церемонии принятия военной присяги новым пополнением в 72-м ОУЦ в Печах.





Глава оборонного ведомства рассказал журналистам о мерах по повышению мотивации военнослужащих. С этой целью вносятся изменения в законодательство, сообщает БЕЛТА . В частности, в этом году денежное довольствие военнослужащих срочной службы увеличено более чем в два раза, разработана и внедрена новая форма одежды, прорабатываются предложения о совершенствовании социальной защиты этой категории военнослужащих.





В стадии реализации находится инициатива, гарантирующая молодым людям, которые до службы в армии работали, сохранение рабочего места вне зависимости от формы собственности организации-нанимателя. Ранее таким правом пользовались только те, кто работал в государственных организациях.









— Для мотивации к службе мы предусматриваем ряд моментов в проекте закона. Сейчас он находится на согласовании в государственных органах. Будут предусмотрены некоторые меры по уменьшению количества отсрочек, законодательно закреплены такие мотивационные вещи, как определенные привилегии при предоставлении места в общежитии на время обучения, обучении на подготовительных курсах за счет республиканского бюджета, предоставлении права выбора места работы при распределении и другие, — сообщил министр.





Вместе с тем, будет определен и ряд мер по повышению ответственности молодых людей за уклонение от воинской службы.