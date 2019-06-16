Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Европейские игры в Минске Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Первая служба после пожара: в Нотр-Даме священнослужители были в касках

В субботу в 18:00 (по местному времени) началась первая после пожара служба, ее провел архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети, на котором была каска в целях безопасности. Головные уборы были и на других священнослужителях. Всего участие в службе приняли порядка 30 человек, среди которых были реставраторы, волонтеры и просто верующие. Они также были в защитных касках.

Фото Reuters

Малое количество людей было обусловлено тем, что из-за соображений безопасности доступ на службу был ограничен.

Ранее министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что реставрация Собора может занять пять лет. По его словам, спешить в этой работе нельзя – важно провести работы качественно.

Министр добавил, что собор может быть открыт для верующих и туристов раньше, "однако восстановительные работы снаружи будут еще продолжаться".

Крупнейший пожар в истории Нотр-Дама произошел 15 апреля. В результате обрушился шпиль собора. К счастью, главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По предварительным данным, причиной пожара могли стать реставрационные работы. Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. 

РИА
09:13 16/06/2019
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
#Пранас
Михаил Пастухов
Какие изменения нужны в Конституции?
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам
Александр Волчанин
Заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё