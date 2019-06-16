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Новый вид мошенничества выявлен в WhatsApp

Специалисты по борьбе с киберпреступностью выявили новую схему обмана пользователей мессенджера WhatsApp.


В качестве приманки для жертвы используется предложение терабайта бесплатного интернет-трафика. Оно поступает человеку якобы в честь десятилетия мессенджера. Чтобы им воспользоваться, пользователю нужно перейти по ссылке в сообщении, ответить на несколько вопросов и поделиться ссылкой с 30 друзьями.

Эксперты ESET обнаружили, что страница опроса представляет собой фишинговый сайт, созданный с целью похищения конфиденциальных данных пользователя. Мошенники использовали его сразу для нескольких вредоносных кампаний, рассылая юзерам предложения от имени таких известных брендов, как Adidas, Nescafe и Rolex.

08:26 16/06/2019
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