Почти о Золушке: в Витебске парень ищет девушку, потерявшую босоножку





"За всю свою жизнь я не находил интересных вещей, а здесь – почти новая босоножка! И я решил сделать доброе дело: найти владелицу и вернуть ей утерянный предмет гардероба", – рассказал Sputnik молодой человек.





Поиски он решил проводить одним из наиболее действенных способов: дать объявления в витебские группы в социальных сетях. Первое он разместил сразу, в нем не упоминал об особых приметах, а лишь указал, место и время находки. Но никто не отозвался, и тогда парень опубликовал объявления еще в трех группах, однако уже с подробностями: "Добрый вечер. Девушка, которая потеряла туфельку утром после выпускного (остановка "Авиационная"), скажи, хоть где вторая находится. Но хотелось бы, чтобы забрала первую. Особые приметы: 38 размер; левая туфелька; материал – замшевый; состояние: надеты только на выпускной".





Девушки в комментариях сразу оценили "принца", указав, что он "ничего такой", но хозяйка обуви так и не нашлась.





Не те претендентки





Стоит отметить, что в отличие от сказочной туфельки размер босоножки витебской Золушки ходовой и немаленький, поэтому Александру написали четыре девушки – мол, это их обувь.









"В каждом случае я просил выслать мне фото второй босоножки, и все девушки почему-то прекращали писать", – рассказал Александр.





Для чего девушкам нужна была одна левая босоножка, хоть и почти новая, парень не знает, но предполагает, что они просто хотели пообщаться или пошутить.





У Александра девушки нет, поэтому он не исключает, что история с босоножкой может перерасти в нечто романтическое. Хотя пока его планы ограничиваются лишь возвратом утерянной вещи.





"Любые романтические отношения вырастают из общения, поэтому, если мы подойдем друг другу по возрасту, и нам вместе будет интересно, то все может быть. Но, скорее всего, это будет встреча из разряда тех, когда один человек забирает утерянную вещь, а второй ее отдает", – скромно сказал молодой человек.



