Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Европейские игры в Минске Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Видеофакт: В Польше самолет Як-52 упал в реку во время авиашоу

Пилот самолета погиб.

'YouTube/PetroNews'

Спортивно-тренировочный самолет Як-52 разбился в субботу во время авиационного шоу в городе Плоцк, погиб пилот. Об этом сообщили местные спасатели.

По их данным, самолет упал в реку Висла во время выполнения фигуры "штопор".

"Упавшим самолетом управлял пилот из Германии", - информировал журналистов один из участников авиашоу Томаш Бушевский. "Он делал штопор, начинал выполнение акробатических трюков. Пилот не смог вывести Як-52 из этой фигуры и ударился об воду", - добавил он.



tass.ru
19:05 15/06/2019
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
#Пранас
Михаил Пастухов
Какие изменения нужны в Конституции?
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам
Александр Волчанин
Заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё