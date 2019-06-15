Видеофакт: В Польше самолет Як-52 упал в реку во время авиашоу
Пилот самолета погиб.
'YouTube/PetroNews'
Спортивно-тренировочный самолет Як-52 разбился в субботу во время авиационного шоу в городе Плоцк, погиб пилот. Об этом сообщили местные спасатели.
По их данным, самолет упал в реку Висла во время выполнения фигуры "штопор".
"Упавшим самолетом управлял пилот из Германии", - информировал журналистов один из участников авиашоу Томаш Бушевский. "Он делал штопор, начинал выполнение акробатических трюков. Пилот не смог вывести Як-52 из этой фигуры и ударился об воду", - добавил он.
19:05 15/06/2019