Смертельные заплывы: на Гомельщине за день утонули 4 человека

Вечером того же дня на реке Сож у агрогородка Радуга в Ветковском районе утонул еще один мужчина.





Третий случай произошел на Припяти в Мозыре — погиб 18-летний парень. А на Соже у Чечерска утонул 29-летний мужчина, чье тело все еще ищут водолазы.





Спасатели отмечают, что подавляющее большинство смертей на воде происходит с людьми в состоянии алкогольного опьянения. Также чаще всего гибнут те, кто купался в неразрешенных местах.



