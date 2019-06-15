Чтобы выяснить, привез ли водитель запрещенные предметы в Литву, пограничники организовали повторную проверку Volvo V70. В итоге обнаружили, что автомобиль оборудован тайниками, в которых находилась контрабанда. Белорусские сигареты извлекли из-под бамперов и крыши, из колес и других частей машины. Об этом сообщае т государственная пограничная службы Литвы.





Оказалось, что в Volvo V70 было упаковано 3157 пачек сигарет NZ Gold, Minsk Capital QS и Winston Blue.





По факту контрабанды вильнюсские пограничники начали предварительное следствие. Литовец помещен в ИВС, ему грозит штраф или лишение свободы на срок до 4 лет.



