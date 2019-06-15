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Ученые предсказали появление гигантской мертвой зоны

В мертвой зоне будет очень низкое содержание кислорода.

Фото: MonicaNinker/iStock

Специалисты прогнозируют, что она вскоре появится в Мексиканском заливе и будет одной из самых бескислородных зон.
Группа американских ученых спрогнозировала, что в Мексиканском заливе вскоре появится гигантская мертвая зона. Она станет одной из самых бескислородных и крупных по площади. Об этом пишет ScienceAlert.

Возникнет данная зона из-за размножения водорослей. Это приведет к массовому вымиранию рыбы, а также других морских обитателей.

Причиной появления этой зоны называют сток, через который в море поступает вода с высоким содержанием удобрений, задействованных на сельскохозяйственных угодьях.

Удобрения, попадая в море, провоцируют стремительный рост водорослей, поглощающих морской кислород. Это приведет к тому, что рыба задохнется и рыбаки останутся без улова и заработка.

По прогнозам, площадь мертвой зоны может охватывать от 20 до 22,4 тысяч квадратных километров.

Ранее сообщалось, что специалисты заявили о появлении мертвых зон в городских водоемах.


korrespondent.net
15:49 15/06/2019
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