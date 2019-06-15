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По Минску и области объявили план «Перехват»: мужчина, угрожая ножом, забрал внедорожник у женщины

Утром 14 июня в Минске и области на улицах появились сотрудники милиции с автоматами, которые выборочно останавливали машины. Оказалось, что в столичном регионе ввели план «Перехват» — милиция разыскивает подозреваемого, пишет Tut.by

— Проезжала по Немиге и Богдановича, милиционеры с автоматами и в касках тормозят некоторые машины в потоке, проверяют документы, — рассказала читательница Елена из Минска.

Такая картина наблюдалась и на других улицах, например Маяковского, Калиновского и Кедышко.

В милиции рассказали, в чем причина таких проверок: правоохранители ищут подозреваемого на машине Toyota Land Cruiser черного цвета.

— Мужчина отдыхал с подругой на даче, а затем собрался уехать с приятелем на машине. Его подруга, владелица машины Toyota Land Cruiser, отказалась дать ему машину. После чего, с ее слов, он под угрозой ножа заставил написать ее расписку о том, что у нее нет претензий, сел в машину со своим товарищем и уехал, — сообщил официальный представитель УВД Миноблисполкома Сергей Босько.


Оценка действиям мужчины будет дана позже, после его задержаний и установления картины произошедшего. Пока его поступок может квалифицироваться как разбой или грабеж.

13:15 15/06/2019
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