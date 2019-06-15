В Гренландии за сутки растаяло два миллиарда тонн льда

Канал называет такое количество растаявшего льда «очень необычным», так как обычно пик сезона таяния в регионе приходится на июль.





Специалисты уточняют, что резкое увеличение масштабов таяния льда уже происходило в рекордном по теплу 2012 году, когда практически вся территория региона подверглась таянию.





То, что два миллиарда тонн льда растаяло уже в июне может привести к новому антирекорду по итогам 2019 года, считают эксперты. Кроме того, в этом году сезон таяния начался в апреле — на три недели раньше, чем в 2012 году.





Собеседники CNN винят в усиленном таянии погодные условия, в частности потоки теплого, влажного воздуха из Центральной Атлантики.









В исследовании американских ученых, опубликованном в январе, утверждалось, что льды в Гренландии тают в четыре раза быстрее, чем считалось до этого. Оказалось, что льды тают не только юго-востоке и северо-западе острова, но и на юго-западе. По информации со спутников НАСА, в 2002-2016 годах Гренландия теряла по 280 миллиардов тонн льда каждый год.





Основной причиной таяния льдов считают глобальное потепление, вызванное в том числе и деятельностью человека