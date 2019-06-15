Каждый пятый обладатель татуировки болен
Каждый пятый обладатель татуировки имеет проблемы со здоровьем, выявило исследование.
Такие результаты показало исследование более двух тысяч человек, пишет oxu.az
Исследование о здоровье обладателей татуировок или пирсинга провели британские ученые.
Около 18% опрошенных признались, что в течение пяти лет после того, как они набили изображение на коже, они испытали различные проблемы со здоровьем.
Сообщается, что в отдельных случаях нанесение татуировки даже вызывало сепсис и летальный исход.
Специалисты рекомендуют ввести лицензирование оказания таких услуг, чтобы минимизировать риски для здоровья.
13:25 15/06/2019