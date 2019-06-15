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Шестой роддом закроют на капитальный ремонт в 2020 году

Модернизацию родильного дома 6-й городской клинической больницы Минска планируют начать в 2020 г. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил главный врач 6-й городской клинической больницы Минска Игорь Юркевич.

— Капитальный ремонт роддома предусматривает кроме всего прочего полное обновление медицинского и технологического оборудования, — отметил И. Юркевич. – В палатах сделаем ремонт, чтобы условия пребывания пациенток (до и после родов) стали более комфортными. Также обновим акушерскую реанимацию (отделение анестезиологии и реанимации акушерско-гинекологической службы) и отделение для новорожденных, родзал.

По словам И. Юркевича роддом шестой клиники достаточно большой. Только в 2018 г. здесь было принято 4 400 родов.

Напомним, что в 2018-ом по результатам проведения информационно-исследовательской кампании «Народное голосование: экспресс-рейтинг роддомов Минска за титул родильного дома «Белы бусел» шестой занял 1 место.


12:40 15/06/2019
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