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Художник «Ну, погоди!» раскрыл прототип зайца

Мультипликатор Владимир Тарасов рассказал о том, кто послужил прототипом для персонажа Зайца из мультфильма «Ну, погоди!». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Sport.ru

Художник признался, что часть внешности Зайца была списана с актрисы Клары Румяновой, которая его озвучивала. «Маленькая деталь, пишет lenta.ru. Вы никогда не спрашивали, почему у зайчика голубенькие глазки? Потому что актриса Клара Румянова, которая озвучивала его, у нее были голубые глаза», — пояснил он. Также Тарасов намекнул, что Заяц — девочка.

«Ну, погоди!» — культовый советский мультфильм, ставший, по результатам опроса ВЦИОМ, самым популярным среди жителей России. Роли Волка и Зайца в первых 16 сериях озвучивали Анатолий Папанов и Клара Румянова. Режиссерами картины в разное время были Вячеслав и Алексей Котёночкины, Владимир Тарасов.



12:30 15/06/2019
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