В пятницу в Беларуси снова обновился температурный рекорд дня — в Минске воздух прогрелся за +33,7. Это абсолютный максимум для 14 июня по всей стране. Прежним рекордом было +30,7 градуса в 1972 году, пишет TUT.by





В Могилеве температура воздуха в пятницу составила 33,6 градуса (прежний рекорд дня — +30 в 1998 году), в Бобруйске и в Пинске — 33,5 (31,9 и 32,4 в 2015 году). В Витебске также зафиксирован новый экстремум дня — 31,5 градуса (ранее было 29,7 в 1998 году).





12 и 13 июня в Минске обновлялись рекорды июня за весь период метеонаблюдений (32,7 и 34 градуса). В четверг был побит абсолютный максимум дня 107 летней давности.





Сегодня, 15 июня, на севере и в центре Беларуси жара немного спадет. Но на юге прогнозируется до 33 градусов.