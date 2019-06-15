Повесилась на батарее: подробности трагедии в гродненском роддоме

Женщина повесилась в столовой своего отделения на батарее. Ее нашла соседка по палате около трех ночи. Она в это время успокаивала малышку дочь погибшей. Когда мать долго не возвращалась в палату, пошла на ее поиски, рассказывает Свобода.





«Мы же все слышали. Крики соседки ночью: «Помогите, помогите». Хотя от нас старались по возможности скрыть то, что произошло. Но как тут скроешь?», — говорит одна из молодых матерей, которая была в это время в роддоме.





Соседку, которая нашла тело, выписали раньше срока, так как после того, что произошло, ей оказалось психологически сложно находиться в больнице дольше.





Роженицы из отделения говорят, что покойная была достаточно закрытой, ни с кем в отделении особо не разговаривала.





«Причины никто не знает», — говорят женщины.





По информации портала TUT.BY , женщина родила здоровую девочку 6 июня. Близкие покойной говорят, что дочь была ожидаемой. Ранее пара потеряла новорожденного ребенка. Женщина работала бухгалтером в одной из гродненских школ.



