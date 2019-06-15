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В Берлине 3 тысячи человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

Около трех тысяч человек должны были покинуть свои дома в связи с обезвреживанием бомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной в центре Берлина, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.


Ранее сообщалось, что в пятницу днем 100-килограммовую американскую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центральной части Берлина.

Как передает RBB, около трех тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. На оцепленной территории в радиусе 300 метров от места находки также находился дом престарелых. Движение транспорта было приостановлено. После полуночи, когда эвакуация жителей была завершена, началась операция по обезвреживанию.

Около 01.45 по местному времени полиция сообщила об успешном завершении операции.


10:07 15/06/2019
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