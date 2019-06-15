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На заметку: В каких водоемах Беларуси не стоит купаться

За последнюю неделю специалисты обследовали 382 зон рекреации. Купание ограничено или запрещено в 27 водоемах, не соответствующих эпидемиологическим и санитарно-техническим критериям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Запрещено купание в 4 зонах рекреации

В Гомельской области — пляж на левобережье реки Припять в Мозыре;
В Гродненской области — пруд по проспекту Независимости в Слониме;
В Пуховичском районе Минской области — на озере «Материнское» и водоеме агрогородка Дукора.
Купание детей ограничено в 14 зонах рекреации

В Гомельской области


пляж «Каскад-1», Центральный район Гомеля;
пляж «Прудковский», Центральный район Гомеля;
пляж на реке Днепр «Приднепровский» в Жлобине;
пляж «Вирский» в Жлобине;
городской пляж в Наровле;
пляж на реке Березина в агрогородке Чирковичи Светлогорского района;
городской пляж Светлогорска.

В Минской области и Минске

пляжная зона водоема деревни Саковичи Солигорского района
пляжи № 8, 9 водохранилища «Заславское» в Минске;
пляж № 4 водохранилища «Криница» в Минске;
пляжи № 7, 8 водохранилища «Дрозды» в Минске;
пляж № 1 водохранилища «Комсомольское озеро» в Минске.
Купание детей и взрослых ограничено в 9 зонах рекреации
В Гомельской области

пляж «Каскад-2», Центральный район Гомеля;
городской пляж в Калинковичах.

В Гродненской области

озеро «Юбилейное» в Гродно;
«Лесопарковая территория «урочище Лососно», Гродно.

В Могилевской области

пляж на реке Днепр в Могилеве;
пляж на Гребеневском водохранилище в Могилеве;
зона рекреации на реке Днепр деревни Полыковичи Могилевского района;
зона рекреации пруд деревни Вильчицы Могилевского района;
зона отдыха «Боровец» Костюковичского района.
Напомним, в выходные температура воздуха немного понизится, но все равно будет жарко. Специалисты напоминают, что купание в незнакомых, не установленных для этого местах, употребление алкоголя, баловство на воде, невнимательность со стороны взрослых к детям приводит к печальным последствиям.


.tut.by
09:20 15/06/2019
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