На заметку: В каких водоемах Беларуси не стоит купаться

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Запрещено купание в 4 зонах рекреации

В Гомельской области — пляж на левобережье реки Припять в Мозыре;

В Гродненской области — пруд по проспекту Независимости в Слониме;

В Пуховичском районе Минской области — на озере «Материнское» и водоеме агрогородка Дукора.

Купание детей ограничено в 14 зонах рекреации

В Гомельской области





пляж «Каскад-1», Центральный район Гомеля;

пляж «Прудковский», Центральный район Гомеля;

пляж на реке Днепр «Приднепровский» в Жлобине;

пляж «Вирский» в Жлобине;

городской пляж в Наровле;

пляж на реке Березина в агрогородке Чирковичи Светлогорского района;

городской пляж Светлогорска.

В Минской области и Минске

пляжная зона водоема деревни Саковичи Солигорского района

пляжи № 8, 9 водохранилища «Заславское» в Минске;

пляж № 4 водохранилища «Криница» в Минске;

пляжи № 7, 8 водохранилища «Дрозды» в Минске;

пляж № 1 водохранилища «Комсомольское озеро» в Минске.

Купание детей и взрослых ограничено в 9 зонах рекреации

В Гомельской области





пляж «Каскад-2», Центральный район Гомеля;

городской пляж в Калинковичах.

В Гродненской области

озеро «Юбилейное» в Гродно;

«Лесопарковая территория «урочище Лососно», Гродно.

В Могилевской области

пляж на реке Днепр в Могилеве;

пляж на Гребеневском водохранилище в Могилеве;

зона рекреации на реке Днепр деревни Полыковичи Могилевского района;

зона рекреации пруд деревни Вильчицы Могилевского района;

зона отдыха «Боровец» Костюковичского района.

Напомним, в выходные температура воздуха немного понизится, но все равно будет жарко. Специалисты напоминают, что купание в незнакомых, не установленных для этого местах, употребление алкоголя, баловство на воде, невнимательность со стороны взрослых к детям приводит к печальным последствиям.



