Машина сгорела дотла. В Светлогорске ищут хозяина
В МЧС считают, что машину подожгли.
ЧП произошло в райцентре ночью в пятницу, 14 июня, сообщают в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС.
Светлогорским пожарным позвонили очевидцы примерно в 03.10 часов на спецлинию 101. Горожане сообщили, что огнем объяты автомобиль «ВАЗ» и сухая растительность вокруг него.
Пострадавших не было. Причина пожара еще устанавливается. Возможен поджог.
Так же пока неизвестны хозяин и год выпуска машины.
08:44 15/06/2019