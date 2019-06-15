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Машина сгорела дотла. В Светлогорске ищут хозяина

В МЧС считают, что машину подожгли.


ЧП произошло в райцентре ночью в пятницу, 14 июня, сообщают в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС.

Светлогорским пожарным позвонили очевидцы примерно в 03.10 часов на спецлинию 101. Горожане сообщили, что огнем объяты автомобиль «ВАЗ» и сухая растительность вокруг него.

Пострадавших не было. Причина пожара еще устанавливается. Возможен поджог. 
Так же пока неизвестны хозяин и год выпуска машины.


08:44 15/06/2019
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