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Стильно: Минчанин установил нестандартную летнюю террасу в центре города

В Минске на проспекте Независимости, прямо напротив ГУМа, появилась необычная летняя терраса высотой в пять метров. По словам владельца заведения, согласовать ее установку было не так просто.

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Террасу установили пару дней назад от кофейни Coffee Gallery, само заведение работает с февраля, пишет tut.by

Минчане в соцсетях уже делятся впечатлениями от необычной террасы: одни говорят, что она выглядит странно, другие считают, что «летка» сделана красиво и креативно.

Владелец кофейни Евгений Васильев, который открыл «Валенку», «Гастродвор» и недавно купил самолет под кафе, рассказывает, что на согласование террасы ушло полтора-два месяца. Поначалу в Мингорисполкоме такой вариант принимать не хотели.

— Но на самом деле мне повезло с людьми, которые согласовали проект в Минкульте. В Мингорисполкоме было чуть сложнее, но они тоже молодцы. Проект не принимали сразу, потому что терраса нетипичная. Нестандартное всегда сложно согласовать, но мне удалось донести, что это красиво и в современных тенденциях. Так что все молодцы, — говорит Евгений.

По его словам, терраса вписывается во все нормативы. Ее высота — 5 метров, ширина — 2,20.


— Такая высота нужна, чтобы терраса была вровень с мраморным обрамлением двери. Если бы она была ниже, то не смотрелась бы, выглядело бы глупо — будто инородное тело, а так терраса гармонично вписывается по всем параметрам.

У входа также поставили пианино, на нем могут играть все желающие, сюда будут приглашать еще и профессиональных музыкантов.

— Мне кажется, что гости достойны чего-то красивого. Когда ты сидишь в стекле внутри — это не летняя терраса. Я много жил возле океана, все «летки» которые я встречал там, были о том, чтобы дышать воздухом, смотреть на людей. В этом и есть удовольствие террас.

Летняя терраса уже работает, она рассчитана на 12 − 16 мест.


Майя Кохно
08:27 15/06/2019
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