Однотипные табачные киоски сети «Табакерка», подконтрольной бизнесмену Алексею Олексину, давно стали причиной жалоб граждан. Но на этот раз торговцы сигаретами превзошли самих себя, пишет mspring.online/ru

Как видно на первом фото, чтобы купить сигареты нужно выйти на проезжую часть и там стоять, пока кассир не рассчитает покупателя. Это остановка транспорта на кольце площади Космонавтов. Как раз здесь расположено теперь кадетское училище.





Причина переноса киоска с тротуара на бордюр проезжей части заключается в ремонте теплотрассы. Правда, соседний киоск остался на прежнем месте.





Соседний киоск стоит здесь давно. Предприниматели, держащие его, решили, что пусть будет неудобно продавцу, но зато покупатели будут в безопасности. Хотя, с точки зрения охраны труда, это тоже не лучший выход.





«Табакерка» решила по-другому. Фирма СЗАО «Энерго-Оил» планирует к началу 2021 года открыть 2500 ларьков по продаже сигарет. Это инвестиционный проект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями. А инвестору местные власти должны идти навстречу всегда. С 1 августа 2018 года СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ» является единым оператором по продаже табачных изделий ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Продавцы «Табакерки» знают себе цену и не будут перепрыгивать через горы песка





Вот как это смотрится с другой стороны дороги:





Необходимо отметить, движение на кольце Космонавтов в последние годы стало очень интенсивным. Бросается в глаза огромное количество тяжёлой грузовой техники. Чтобы сделать фото, придется выжидать, иначе очень легко попасть под машину.





И вот он, этот момент. Как водится, когда нужен экипаж ГАИ, его нет. Вопрос, не нарушает ли правила дорожного движения предприятие-оператор «Табакерок», когда вынуждает своего клиента выходить на проезжую часть?



