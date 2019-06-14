Завтра, 15 июня — Троицкая родительская суббота

— Исполняя заповедь Христову о любви к ближним, мы со свечами в руках просим Господа простить грехи тех, кто покинул этот мир, — пояснил протоиерей Петр Демьянчук, настоятель прихода в честь Андрея Первозванного (ул. Малинина, 19). — Ведь человек может творить добрые дела только в земной жизни. А усопшие уже не в состоянии улучшить свою загробную участь. Но это можем сделать мы, живые, своими молитвами за них, особенно церковными, и милостыней. Поэтому наши ушедшие родные и близкие ждут поминальных дней так же, как мы с вами ожидаем праздников.





В родительские субботы принято приносить в церковь продукты, кроме мясных и скоропортящихся, как особый вид пожертвования за умерших. Такие дары потом раздают бедным с просьбой помянуть в молитве прежде почивших отцов, братьев и сестер наших.





Справочно





Заупокойные службы во многих минских храмах начнутся вечером в пятницу, 14 июня, — будет совершаться парастас. В субботу после литургии состоятся вселенские панихиды.







