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Обезьяна отобрала у туристов фотоаппарат и сняла всё, что хотела

Семья из Квинсленда, Австралия, отправилась в отпуск, не ожидая, что привезёт с собой такой забавный снимок.

Фото © JUDY HICKS / CATERS NEWS

37-летняя Джуди Хикс с мужем Саймоном и тремя детьми отдыхали на Бали, Индонезия. И решили, что обязательно должны посетить лес обезьян в Убуде. Когда семья добралась до места, гид предложил их сфотографировать, пишет Daily Mail.

Но обитатели леса не остались в стороне и решили по-своему встретить туристов. Одна из обезьянок подбежала к камере и схватилась за неё лапками, устроив необычные съёмки. Такое поведение животного всем показалось забавным, и гид покормил его арахисом.
Но каково же было удивление семьи, когда они решили посмотреть сделанные снимки и обнаружили, что обезьянка оказалась не так проста. На одном из фото она показывала в камеру вполне человеческий жест — средний палец, что изрядно повеселило туристов. По словам семьи, они отлично провели время, а этот момент сделал их отпуск ещё интереснее.

"Я смотрела фото и заметила, что на одном обезьяна показывала нам палец. Показала мужу, и мы оба рассмеялись. Решили, что это весело. Обезьяна определённо была дерзкой. Мы отлично провели там время, и эти забавные снимки сделали его ещё лучше"


life.ru
16:42 14/06/2019
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