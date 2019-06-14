В Минске снова кассир переплатила: разыскивают мужчину, которому выплатили лишние 1000 долларов
При проведении валютно-обменных операций в одном из банков столицы, в Партизанском районе, клиент получил на 1000 долларов США больше, чем полагалось, сообщает столичная милиция. Случай произошел 5 июня приблизительно с 18.39 по 18.49.
Приметы разыскиваемого: на вид 25—30 лет, рост 170—175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза средние, губы тонкие, волос короткий.
Был одет: красная майка, джинсы синего цвета, ботинки телесного цвета.
При себе имел портфель черного цвета.
15:25 14/06/2019