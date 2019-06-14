Матери-328 недовольны смягчением наказания за наркотики. Почему?
13 июня депутаты Палаты представителей приняли поправки в статью 328 Уголовного кодекса. Активистка движения “Матерей-328” Лиана Шуба заявила Еврорадио, что не считает законопроект смягчением наказания. По ее словам, снижение нижних порогов наказания по частям 2 и 3 — это лишь начало работы по изменению наркотического законодательства.
“На самом деле это не смягчение наказания. Это снижение нижней границы, по сути — дифференциация, большая возможность для судов правильно наказывать за эти действия. Но как это будет применимо к нашим детям? Пока ещё не знаю. Скорее всего, через надзорную жалобу”, — говорит Лиана Шуба.
Тем не менее, считает женщина, на данный момент Матери-328 добились того, чего хотели. Шуба говорит, что далее движение будет добиваться более мягкого наказания для несовершеннолетних и повышения возраста уголовной ответственности за такие преступления — с 14 хотя бы до 16 лет.
“Также мы продолжим работать над другими нашими предложениями, которые не вошли в принятый законопроект, — рассказала Шуба. — Это исключение понятия “особо опасный” из диспозиции этой статьи, ведь у нас только 5 наркотических веществ в списке опасных, а остальные — особо опасные. Это влияет на вынесение приговора”.
Некоторые из матерей-328 объявили голодовку: снижение нижнего порога — это просто какое-то оскорбление
12 июня, за день до рассмотрения депутатами поправок в статью 328, несколько матерей осуждённых за наркотики объявили бессрочную голодовку — в деревне Остров Пуховичского района.
“Мы негативно относимся к принятому законопроекту. Тех требований, которых мы добивались столько лет — пересмотра дел, справедливых судов, — мы не добились. Снижение нижней планки нас никак не касается. Это просто какое-то оскорбление”, — говорит активистка Елена Кузьмина.
Сейчас, по словам Кузьминой, главное требование голодающих — встреча с президентом и пересмотр дел. Голодовка, говорит женщина, будет продолжаться до тех пор, пока этого не произойдёт.
“В прошлом году мы дождались только приёма у Кочановой. Она обещала позвонить в течение недели, но не сдержала своё слово”, — напоминает она.
Сейчас держат голодовку три матери: сама Кузьмина, Алла Берналь и Людмила Кулинич. К ним присоединился правозащитник Станислав Цыбинский.
Голодовку поддерживают не все активистки движения “Матери-328”. Многие из них считают, что спонтанные голодовки будут иметь противоположный эффект: не приведут к изменениям и только разозлят чиновников.
14:50 14/06/2019