Матери-328 недовольны смягчением наказания за наркотики. Почему?





“На самом деле это не смягчение наказания. Это снижение нижней границы, по сути — дифференциация, большая возможность для судов правильно наказывать за эти действия. Но как это будет применимо к нашим детям? Пока ещё не знаю. Скорее всего, через надзорную жалобу”, — говорит Лиана Шуба.





Тем не менее, считает женщина, на данный момент Матери-328 добились того, чего хотели. Шуба говорит, что далее движение будет добиваться более мягкого наказания для несовершеннолетних и повышения возраста уголовной ответственности за такие преступления — с 14 хотя бы до 16 лет.



