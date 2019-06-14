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До +33 будет на выходных в Беларуси

15 июня в Беларуси ожидается переменная облачность, информирует Белгидромет.

Ночью местами по стране, а днём ​​в отдельных районах Брестской и Гомельской областей пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В утренние часы местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-западный, днём ​​с переходом на северо-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Ночью будет 15-21 тепла, днём ​​воздух прогреется от +24 по северу страны до +33 по югу.

В воскресенье, 16 июня, будет преимущественно без осадков, лишь по западу страны утром и днём ​​пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер будет восточной четверти умеренный, при грозах порывистый.

Ночью синоптики прогнозируют 12-19 выше нуля, по юго-западу — до 20-22 со знаком "плюс". Днём ожидается 24-29 тепла, по югу воздух прогреется до + 30... + 32.

Источник: "Еврорадио"
13:59 14/06/2019
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