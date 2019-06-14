В квартире белорусского ученого провели обыск и изъяли технику

Парень несовершеннолетний, школьник, поэтому объяснения следователю давал в присутствии деда, с которым живет. Ехать и разговаривать со следователем пришлось ночью, а понятых в квартиру привели около пяти утра, уже после дачи объяснений. Следователей интересовали компьютеры и телефоны тех, кто проживает в квартире.





Информация о том, что парень или его дедушка имеют какое-то отношение к сообщению о минировании торгового центра, не подтвердилась. Но по горячим следам отрабатывали сразу все версии.





«В 21:42 в милицию поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о том, что ТЦ «Галерея» заминирован», – говорилось в сообщении столичной милиции в Twitter.





Кстати, это был уже второй звонок о взрывном устройстве в «Галерее», первый раз посетителей из торгового центра эвакуировали в начале апреля. Тогда же было возбуждено уголовное в отношении неустановленного лица по факту сообщения о ложном минировании. Но лжеминеров так и не нашли.





Выяснилось, что информация о минировании «Галереи» во второй раз поступила не из Беларуси, а из Украины. Но, что любопытно, с белорусских номеров, зарегистрированных на белорусских граждан, но они об этом, как говорится, ни сном ни духом!





Сам Владимир Григорьевич Королюк о случившемся рассказывает неохотно. От каких-либо комментариев отказывается. Говорит только, что всю технику, которую у него изымали для проверки, пару дней назад вернули. Правда, без извинений.





Бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич недавно рассказал журналистам, что сообщения о ложном минировании поступают из-за границы: «С большой долей вероятности могу сообщить, что они находятся за рубежом, — сказал он. — Мы знаем, где находятся сервера».





По словам Шуневича, раньше лжеминеров всегда задерживали, однако «иностранцев, к сожалению, не смогли ни просчитать, ни задержать. Дело будущего».





В Минске за последнее время была целая волна сообщений о минировании торговых центров и других объектов. Первое время была версия, что это учения, правоохранительные органы отрабатывают возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть во время Европейских игр. Например, когда эвакуировали ту же «Галерею», на форумах отмечали: люди не могли выехать с паркинга, потому что автоматически при сигнале «Тревога!» не поднялись шлагбаумы и вынуждены были стоять в очереди, чтобы оплатить стоянку. Аварийные выходы со стороны панорамного лифта были закрыты и людей отправляли на эскалаторы. Страшно подумать, сколько могло быть жертв, если бы сообщение о минировании оказалось не ложным и взрывное устройство все-таки рвануло… Но во время учений, вероятно, могли и не выпустить людей с платного паркинга без оплаты.

Однако правоохранители не подтверждали версию об учениях.





Неужели при современных технологиях на самом деле так сложно найти того, кто совершил звонок?









Профессиональный следователь Олег Волчек говорит, что сегодня не проблема установить, откуда был сделан звонок.





"Точку можно определить в любой стране мира, – говорит Олег Волчек. – Да, есть программы-шифровальщики, которые могут запутать следователя: например, ты видишь, что звонят из Украины, а на самом деле звонок идет из Ирландии или из Беларуси. Такое тоже может быть.





Я уверен, что за серией сообщений о ложных минированиях стоят профессионалы. Не так просто сделать звонок, чтобы тебя не засекли. Тем более Шуневич сам говорит: раньше лжеминеров все время вычисляли. И, как правило, это были люди с неуравновешенной психикой, на что-то обиженные, больные алкоголизмом.





Но опять же – у нас хорошо поддерживаются связи по линии МВД с другими странами. В Беларусь часто приезжают зарубежные делегации правоохранителей, речь ведут, в том числе, и о киберпреступности. Почему их нельзя попросить о помощи и установить звонивших, если наши специалисты из управления «К» этого сделать не могут?





Кстати, чтобы в управлении по раскрытию преступлений в сфере информационных технологий работали действительно суперпрофессионалы, им нужно хорошо платить. IT-специалисты везде дорого стоят. Есть ли у МВД средства на профессионалов высочайшего класса?





Но даже если специалисты из МВД сами не могут найти, откуда был звонок, обратитесь к другим белорусским айтишникам. Попросите помощи у тех, кто может!





На мой взгляд, в данном случае преступников нужно было вычислить по горячим следам, за пару-тройку дней. И нужно обязательно выяснить, кто за этим стоит. А если какая-то террористическая организация, которая таким образом проверяет, в том числе, и реакцию силовиков – как организована эвакуация, куда движутся люди, где наиболее массовые скопления, какие есть слабые места в организации эвакуации? Чтобы максимально изучить ситуацию для того, чтобы при взрыве оказалось как можно больше пострадавших. Этого тоже нельзя исключать – психов сегодня хватает.





Поэтому я и говорю о том, что нужно не бить по хвостам, а очень жестко пресекать любые попытки так шутить. И если есть информация, что, условно говоря, симки кто-то скупал у бомжей, значит, нужно искать покупателя.





Мне не ясно, почему так мало информации от правоохранительных органов по этим делам. Не сообщается, как идет расследование, какие версии отрабатываются. Я недавно вернулся из Бельгии, так там к людям прокурор выходит и отвечает на вопросы. Чтобы в обществе не было паники! Да, могут возникнуть проблемы у следствия, киберпреступления непросто раскрывать, но люди должны быть уверены, что им не грозить опасность. В конце концов, это вопрос национальной безопасности".



