«К моей бабушке отнеслись как к биомусору»: крик души белоруски

Свою историю рассказала в «Фейсбуке» белоруска Дарья Румянцева:





- Таких переживаний не пожелаю никому. Что испытывает мама, для которой бабушка была смыслом, боюсь думать.





Я точно знаю, что она не хотела умирать. Ее фактически убили. И я хочу наказать виновных.





ФАКТЫ





– Два года назад у бабушки случился инсульт. реабилитации не было в принципе. У нее была сердечная недостаточность, которую не лечили. Чтобы попасть в кардиологическое отделение, со скрипом ее поставили В ОЧЕРЕДЬ, которая дошла бы до нее неизвестно когда. Бабушке было сложно дышать, у нее собиралась вода в легких, а лечащий врач пичкала ее белорусскими препаратами, которые не помогали, в том числе, мочегонным.









– 18 мая бабушка ехала в троллейбусе. встала выходить, водитель резко затормозил. слабенькая, она не удержалась и полетела через весь салон. Человек, который несет ответственность за жизнь пассажиров, провез ее еще две остановки. Все это время она лежала головой под сидением, не могла встать. помогла ей подняться вошедшая девушка. Водитель даже не вызвал скорую. ба пошла пешком обратно на остановку, на которой должна была выйти.





– Она терпела до конца, никогда не жаловалась, чтобы лишний раз никому не доставлять неудобств. мама повезла ее в больницу. Там сделали снимок, сказали, поломано ребро, прописали обезболивающие. доктор гомельской областной больницы откачал часть воды из легких, ей стало легче дышать. Он написал для врача бабушки указания, но по итогу никто никаких указаний не читал. В последний день ее жизни в поликлинике даже не могли найти ее медкарту! После часа поисков оказалось, что они неправильно записали ее адрес.





– 6 июня ей стало совсем плохо. она попросила маму отвезти ее в больницу. Скорую у нас не допроситься. ввели правила, что больничная скорая сама себе выбирает, на какой вызов ехать. Только когда мама сказала, что бабушка задыхается, они отправили бригаду. Приехали четверо человек. бабушке не помогли спуститься с третьего этажа, ее несла мама. Бригаду пришлось упрашивать, чтобы маму взяли сопровождающим. в итоге они сели, открыли окна и отвернулись. У бабушки к тому времени, как оказалось, была пневмония, ее знобило, была температура, она начала кашлять кровью. На что услышала, что «это просто лопнул капилляр».





– Плача и крича от боли в комнате ожидания она просидела много часов, умоляя дать хотя бы обезболивающее. НИКТО не подошел. Мама только бегала от одного к другому врачу, прося что-то сделать, на что вновь услышала, что «надо изучить историю болезни». в областной больнице она была не впервые. Медкарты, как и истории болезни, не было. часы метания, крики о помощи, в конце концов кто-то отмахнувшись сказал: «везите в торакальное на 9-ый к ПЕТРОВИЧУ».

– Мама привезла ее в палату. Никто даже не помог положить ее на кушетку. На весь этаж оказалась одна каталка, которая не входила в проход туалета. Мама несла бабушку в туалет на руках. утка, к слову, тоже оказалась одна на все отделение!





– ПЕТРОВИЧ не приходил очень долго. медперсонал просто ходил мимо, заглядывая в палату, шел дальше. Пришел Петрович, по запаху было понятно, что перерыв на сигарету у него был долгим. Начал по-хамски разговаривать с мамой, мол, это точно не ребра, ОНИ ДАВНО ЗАЖИЛИ. Бабушка, смотря своими маленькими заплаканными глазками, попросила дать ей хотя бы обезболивающее. и эта гнида дала ей димедрол. Он просто ее усыпил! Мама держала головку бабули, ее слюни с кровью стекали на майку. Потом ее забрали в реанимацию. мама хотела подождать, оставить воду, но ей настойчиво сказали, что не надо ни воды ни оставаться, они позвонят. И позвонили. Сообщить, что она умерла.





– Они не дали ей пожить, и умереть спокойно тоже не дали. следите за руками.





петрович сказал, что ребра давно ЗАЖИЛИ, а теперь они вдруг придумали провести эксгумацию, потому что вдруг ее избили. причем историю про троллейбус рассказывали не один и не два раза. Бабушку без ведома и согласия увезли из больничного морга в другой морг, где вскрытие стоило в два раза дороже. Повторяю, мы об этом не знали и были против, нас поставили перед фактом.









– 7 июня с утра маме сказали, что она сама должна разрулить всю процедуру, начиная от вызова милиции, и посоветовали звонить в 102. пара часов ушла на поиск участкового. позже оказалось, что этим должен заняться следственный комитет. Следующие несколько часов поисков. а потом 6 часов обещаний, что «следователь сейчас приедет».





– Приехала следовательница на шпильках в миниюбке. она не просто хамила, она рамсила, как настоящая шунявка, угрожая, что «она здесь главная, будет так, как она сказала, и она решает, когда ей приезжать» и тд. ситуация заключалась в том, что мы хотели провести с ба ночь. но в пятницу 7 июня нам говорят, что впереди выходные-праздники, вообще длинная очередь, так что только на следующей неделе можно будет забрать.





Это означало, что мы не только не попрощаемся, но и хоронить ее придется в закрытом гробу. мольбы и просьбы не принесли результатов. Следовательница сказала прямо: ВЫ ДОЛЖНЫ ИХ ЧЕМ-ТО ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ. т.е. мы должны были еще им дать взятку. Только благодаря звонку родственника сами не знаем куда, бабушку взяли с утра в субботу 8 июня. Она еще до нас не доехала из морга, а они уже позвонили и потребовали заплатить!





В свидетельстве о смерти написали, что умерла она от сердечной недостаточности. результаты вскрытия они имеют право не сообщать.





У них кресты на груди, а на самом деле это безбожные зажравшиеся подонки. мне нужна помощь, чтобы они понесли наказание.



