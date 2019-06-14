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Победа: в Бресте остановили строительство аккумуляторного завода

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Брестского облисполкома, подписанное председателем Анатолием Лисом.

Победа: в Бресте остановили строительство аккумуляторного завода
Фото: Белсат
Приостановить строительство объекта «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район СЭЗ «Брест» район «Аэропорта» 1 пусковой комплекс» до устранения выявленных нарушений, говорится в распоряжении председателя Брестского облисполкома от 14.06.2019 №60-р.


Напомним, несколько дней назад активисты кампании по борьбе со строительством под Брестом аккумуляторного завода впервые встретились с Анатолием Лисом и донесли до главы Брестчины все вопросы, связанные со строительством аккумуляторного завода. Руководитель области сказал, что если озвученные ими факты подтвердятся, будет принято решение.

11:15 14/06/2019
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