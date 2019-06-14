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В Гродно женщина родила ребенка и покончила с собой

Ночью 14 июня в Гродненском областном перинатальном центре совершила суицид женщина.

Об этом сообщает «Гродненская правда».

— Накануне женщина без осложнений родила здорового ребенка. Ее поведение не вызывало беспокойства, — рассказал главный врач областного перинатального центра Владимир Зверко.

Покончившей с собой женщине 27 лет, она жительница Гродно.


Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, ведомство проводит проверку по факту смерти в Гродненском областном перинатальном центре 27-летней женщины-родильницы. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Принимаются необходимые меры для установления всех обстоятельства произошедшего. 

Для проведения служебного расследования создана комиссия с привлечением специалистов Гродненского государственного медицинского университета.

10:43 14/06/2019
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