В Гродно женщина родила ребенка и покончила с собой





— Накануне женщина без осложнений родила здорового ребенка. Ее поведение не вызывало беспокойства, — рассказал главный врач областного перинатального центра Владимир Зверко.





Покончившей с собой женщине 27 лет, она жительница Гродно.









Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, ведомство проводит проверку по факту смерти в Гродненском областном перинатальном центре 27-летней женщины-родильницы. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Принимаются необходимые меры для установления всех обстоятельства произошедшего.





Для проведения служебного расследования создана комиссия с привлечением специалистов Гродненского государственного медицинского университета.