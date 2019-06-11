Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Лукашенко заявил, что готов "разогнать" республиканский центр по гидрометеорологии

Ликвидация Белгидромета может иметь тяжелые последствия для Беларуси – эксперт.

Научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог Роман Вильфанд заявил, что ликвидация белорусского Республиканского центра по гидрометеорологии (Белгидромет), которой пригрозил Александр Лукашенко, негативно скажется на прогнозах погоды в самой Беларусми, России и Европе.
"Гидрометслужба - это атрибут государственности, такой же, как армия, например. Без гидрометслужбы в современном мире не может быть государства. Ликвидация Белгидромета будет иметь очень тяжелые последствия для Беларуси", - сказал Вильфанд "Интерфаксу".

Он напомнил, что в мире принято правило, что только национальная гидрометслужба (в Беларуси - Белгидромет) может выпускать штормовые предупреждения по стране. В международной практике это называется single official voice - "единственный официальный голос". Другая привилегия национальной гидрометеослужбы - возможность обмена данными о погоде со всеми странами в обмен на данные со своей территории, сказал Вильфанд. Такое сотрудничество организовано в рамках Всемирной метеорологической организации (ВМО).


Ликвидация Белгидромета приведет к тому, что Беларусь выпадет из международного обмена и не сможет выпускать точные прогнозы. С другой стороны, это лишит Россию и Европу важных данных наблюдений с территории Беларуси, что, в конечном итоге, ударит по всем, заметил метеоролог.

Вильфанд при этом выразил уверенность в профессионализме белорусских коллег, усомнившись в утверждении о том, что достоверность прогнозов Белгидромета составляет "в лучшем случае 50-70%". "Прогноз погоды сейчас таков, что на ближайшие сутки точность прогноза составляет не менее 90% - а у белорусских коллег, я думаю, около 92-94%. Мне сложно комментировать эти слова (про 50-70%) - это просто не так с профессиональной точки зрения", - сказал Вильфанд.

Ранее во вторник президент Беларуси заявил, что готов "разогнать" республиканский центр по гидрометеорологии. "С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем случае в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен", - сказал Лукашенко.





21:42 11/06/2019
Поделиться


Блоги
Игорь Драко
О том, как русский бюрократ беларуского отчитывал
Валерий Щукин
Ведомство Шуневича "белое и пушистое"
Юрий Губаревич
Што такое ўшчыльненне і як з ім змагацца?
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё