Научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог Роман Вильфанд заявил, что ликвидация белорусского Республиканского центра по гидрометеорологии (Белгидромет), которой пригрозил Александр Лукашенко, негативно скажется на прогнозах погоды в самой Беларусми, России и Европе.

"Гидрометслужба - это атрибут государственности, такой же, как армия, например. Без гидрометслужбы в современном мире не может быть государства. Ликвидация Белгидромета будет иметь очень тяжелые последствия для Беларуси", - сказал Вильфанд " Интерфаксу".





Он напомнил, что в мире принято правило, что только национальная гидрометслужба (в Беларуси - Белгидромет) может выпускать штормовые предупреждения по стране. В международной практике это называется single official voice - "единственный официальный голос". Другая привилегия национальной гидрометеослужбы - возможность обмена данными о погоде со всеми странами в обмен на данные со своей территории, сказал Вильфанд. Такое сотрудничество организовано в рамках Всемирной метеорологической организации (ВМО).









Ликвидация Белгидромета приведет к тому, что Беларусь выпадет из международного обмена и не сможет выпускать точные прогнозы. С другой стороны, это лишит Россию и Европу важных данных наблюдений с территории Беларуси, что, в конечном итоге, ударит по всем, заметил метеоролог.





Вильфанд при этом выразил уверенность в профессионализме белорусских коллег, усомнившись в утверждении о том, что достоверность прогнозов Белгидромета составляет "в лучшем случае 50-70%". "Прогноз погоды сейчас таков, что на ближайшие сутки точность прогноза составляет не менее 90% - а у белорусских коллег, я думаю, около 92-94%. Мне сложно комментировать эти слова (про 50-70%) - это просто не так с профессиональной точки зрения", - сказал Вильфанд.





Ранее во вторник президент Беларуси заявил, что готов "разогнать" республиканский центр по гидрометеорологии. "С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем случае в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен", - сказал Лукашенко.















