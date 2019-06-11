История бэнда, который родился в минском подземном переходе





Об этом корреспондент агентства «Минск-Новости» поговорила с бэндом UrbanJazzFamily, история которого началась в подземном переходе.





Джаз-бэнд UrbanJazzFamily — коллектив молодой, вместе ребята работают всего ничего. Но для каждого в отдельности — саксофониста Антона Феоктистова, контрабасиста Азата Зарифулина, пианистки Анны Белан, барабанщика Александра Бородулина, вокалистки Ульяны Баландиной — музыка всегда была важной частью жизни. Играли по отдельности, каждый свое, а вместе судьба свела, можно сказать, случайно. Почему в жизни, как и в джазе, важно уметь импровизировать и кто эти авантюристы и мечтатели, что наполняют минские переходы музыкой?





С UrbanJazzFamily (правда, не в полном составе) мы встретились на ул. Комсомольской в будний день — в это время там почти сиеста. Атмосфера курортная: уютные кафе, аппетитные запахи и расслабленные посетители. Кажется, вот-вот подует морской ветерок, а где-нибудь на набережной заиграют джаз. О первом, конечно, даже не мечтаем, а вот второе… Ребята не теряются и почти сразу начинают музицировать: сначала очень тихо, еле слышно, а потом все громче и экспрессивнее.









Вокруг быстро собираются зеваки. Главная скрипка в этом оркестре — саксофон: вместе музыкантов собрал Антон Феоктистов.





Антон: Какое-то время у меня не было понимания, чего хочу от жизни. Родители прокачивали: сын, тебе нужно учиться — в экономическом или торговом. А я слушал в троллейбусе музыку и хотел играть, но не мог понять, почему эти люди в моем плеере сумели, а я нет. Ответить на вопрос не получалось. Проучился в нескольких учебных заведениях, сменил много профессий. Но в один прекрасный момент подумал: жизнь еще не заканчивается, поэтому не поздно начать делать то, что нравится. И стал заниматься музыкой.

Азат: Я раньше работал поваром. Антона впервые увидел в переходе, где он играл на саксофоне…





Антон: Да, так получилось, что я отложил денег и полностью посвятил себя музыке. Уволился, начал много заниматься и пошел играть в переход. Люди давали деньги — стал этим зарабатывать. Часто мимо проходил и Азат. Останавливался, всегда кидал монету. Этим он меня очень поддерживал. Разговорились, решили поработать вместе.





— Игра в переходе на какое-то время стала для вас единственным заработком. Хватало?





Антон: У каждого свое понимание нормального заработка: одного устраивает простенький смартфон, другому нужно дважды в год отдыхать на островах. Мне лично было достаточно.





— Сейчас занимаетесь только музыкой?





Антон: Да, дело пошло. В переходе стали обращаться люди: сыграй у нас — в заведении или на мероприятии. У меня толком не был сформирован репертуар, но на все соглашался — разбирался по ходу дела!





Азат: С Антоном мы сошлись характерами. Я тоже за авантюры! Моя тактика — ориентироваться по ситуации. Можно всю жизнь развивать какой-то навык, а он так и останется в дальнем ящике невостребованным. Совершать ошибки не страшно. Напротив, они движущая сила, лакмусовая бумажка. Показывают, где тебе нужно доработать.





Антон: Бэнд сформировался не сразу, коллектив, можно сказать, выкристаллизовывался. Одни музыканты приходили, другие уходили. Всем были очень рады. Но не со всеми сошлись. Те, кто работает по принципу «важнее всего деньги», нам не подходят. Поняли, что уровень мастерства не главное. Главное, какой микроклимат, атмосферу человек создает в коллективе. Поэтому мы отдаем предпочтение не столько умениям, сколько сердцу человека. Навыки можно прокачать. А душу?





Барабанщик Александр Бородулин





Азат: Когда мы работаем над репертуаром или репетируем, нет такого ощущения: скорей бы 18:00 и домой! Наоборот, растворяемся в музыке и не замечаем времени.





— Почему джаз? Это модно в Минске или просто дело вкуса?





Антон: В музыке я всеяден, но ближе всего именно джаз.





Азат: Не сказал бы, что в городе есть какое-то особенное отношение к джазу. Мы против чисто развлекательной музыки. Нам не нравится, к примеру, такое творчество, как у Face. Культурная составляющая должна присутствовать. Джаз любят те, кто понимает, как устроена музыка. Этот стиль может поглотить любой инструмент. Каждый в нем звучит индивидуально и неповторимо.





— Как музыканты, которые пришли с улицы, что думаете о «Пешеходке»?





Антон: Она дает определенные гарантии. К примеру, вышел играть на улицу с официальным разрешением, а к тебе пристает неадекватный человек либо другие исполнители заняли место — можно обратить и защитить свои интересы. Координация — это хорошо. Нет хаоса. Из минусов: чтобы забронировать понравившееся место, нужно сидеть на специальном сайте чуть ли не как на торгах или бирже. И не всегда при такой системе выигрышную площадку получает действительно толковый исполнитель.

Азат: В прошлом году я играл в Jam-дворике (Музыкальный переулок, 3. — Прим. авт.). «Пешеходка» имеет свою аудиторию. Есть действительно крутые площадки, как, например, дворик «Каретной» (ул. Кирилла и Мефодия, 8. — Прим. авт.). Для пиара выступить там хорошо. От игры в переходе, конечно, нет такого эффекта.





— Для музыкантов нет разницы, в каком переходе играть? Или есть особенные?





Антон: Они не все одинаковые и серые. Отличаются атмосферой. Есть переходы, в которых чувствуешь себя комфортно, которые подчеркивают музыканта. Люди идут, кайфуют от того, что слышат. Бывает и наоборот. Может, замечали, есть такие переходы, где и музыкант стоит невпопад, всё гремит, люди толкаются, а мелодия не воодушевляет, а только действует на нервы.





— Есть ли такие площадки в Беларуси, на которые мечтаете попасть?





Азат: В следующем году метим на «Джазовые вечера у ратуши». А почему нет? Подготовимся и выступим! Там не всегда музицируют консерваторские ребята. Это отличная площадка, которая собирает большую аудиторию. Хороший способ заявить о себе.





Фото Тамары Хамицевич







