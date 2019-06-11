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Не расслабляйтесь! Завтра будет еще жарче

12 июня в Беларуси будет до +33 градуса! Жаркая погода сохранится до конца недели.


Последние дни в Беларуси выдались очень жаркими. Что ни день - температурный рекорд! Синоптики даже объявляли оранжевый уровень опасности. И, судя по прогнозам Белгидромета, жара продлится до конца недели.

Так, 12 июня погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и очень теплая воздушная масса. Существенных осадков не прогнозируется, лишь днем местами по северо-востоку возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 3 - 8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью от +11°С на севере до +20°С на юге страны. Днем воздух прогреется до +27...+33°С. В Минске также будет очень жарко - +30...+31°С.

А 13 и 14 июня днем по стране и вовсе ожидается +27...+34 градусов тепла!

Так что по возможности старайтесь меньше находиться на солнце, пейте больше негазированной воды, советует kp.by

19:45 11/06/2019
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