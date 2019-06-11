МВД РФ закрыло дело Голунова. Полицейских отстранили от работы

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Обвинения с Голунова сняты, он будет освобожден из-под домашнего ареста 11 июня, добавил глава МВД.





Голунова задержали 6 июня в Москве, ему предъявили обвинение в покушение на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. В то же время ни на одном предмете, изъятом по его делу, не было найдено отпечатков пальцев журналиста, на смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах не было обнаружено следов запрещенных веществ, а проведенный ему тест на наркотики показал отрицательный результат.





Обстоятельства задержания Голунова, корреспондента интернет-издания «Медуза», вызвали критику со стороны коллег журналиста, которые устроили серию одиночных пикетов у здания главного управления МВД по Москве; также в прессе и социальных сетях появилась масса публикаций в его поддержку, а три деловые газеты — РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» — 10 июня вышли с одинаковой первой полосой, которая была посвящена Голунову. Тема ареста журналиста обсуждалась и высшими чиновниками, в том числе на встрече президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.



