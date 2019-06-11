В Могилеве задержан мужчина, подозреваемый в повреждении более 35 автомобилей
C 29 мая по 1 июня в Могилеве возбужден ряд уголовных дел по факту повреждения нескольких десятков автомобилей на территории города и района, пишет телеграм-канал Следственного комитета.
Установлена связь между этими фактами, и выдвинута версия о совершении данного преступления одним и тем же лицом. В ходе дальнейшего расследования установлено, что к совершению хулиганских действий причастен 32-летний могилевчанин, ранее судимый за кражи из автомобилей и гаражей.
По данным следствия, ночью мужчина на велосипеде объезжал город и район и целенаправленно разбивал стекла у машин, отламывал зеркала, а также повреждал кузова автомобилей. В настоящий момент мужчина задержан.
Назначена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении могилевчанина.
17:35 11/06/2019