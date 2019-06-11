В этот раз в студию обратился дизайнер Владимир Бугай, ведущий беларуского блога Pereverstal.b y. Там регулярно он показывает, как стоило бы изменить листовки, уличные вывески, наружную рекламу.





Владимир просит оценить его работу: из невзрачной листовки-прейскуранта в вагоне беларуского поезда он попытался сделать полноценное меню. В своем блоге он заодно подробно рассказал, какие шаги сделал, чтобы из малочитаемого листка получилось приятное глазу меню.









Было так. Обратите внимание, что картофельное пюре почему-то попало в раздел «Кондитерские изделия»:





Стало:





Сергей Кулинкович, дизайнер студии Артемия Лебедева, вынес такой вердикт:





«Стало лучше.





Правда теперь появилось новое слабое место — графика. Видно, как графическим элементам неуютно на полосе, будто они попали на чужую вечеринку и не могут найти себе там место.





При удачной верстке рисунки такого стиля могли бы сработать, но сейчас они недостаточно наивные, чтобы быть милыми».





В комментариях пишут, что «абсолютно любая х***я [ерунда] будет лучше оригинала».





The Village Беларусь подробно рассказывал, что и как Лебедев сотоварищи «отлинчевали» в Беларуси. С тех пор коллекция пополнилась: коллеги Лебедева «отлинчевали» желтые вазы на проспекте Независимости, логотип беларуского портала Dev.by, скоростные поезда SkyWay — струнный транспорт Юницкого, логотип 750–летия Могилева. Недавно специально по просьбе The Village Беларусь студия выдала рецензию на конкурсные концепции туристического бренда Беларуси, позже коллеги Лебедева оценили дизайн нового сайта оператора Life и социальную рекламу беларуского МЧС, наружную рекламу бургерной «ДжонФедор» и корпоративный календарь «Луч», логотипы «городских» и «региональных» линий БЖД, беларускую памятную монету, беларуский журнал, дизайн карт оплаты аттракционов в минских парках и логотип Европейских игр в Минске.



