Елена Дубровинская, которая больше десяти лет вела их сделки с недвижимостью, с такими суммами не согласна и говорит, что претензии к ней возникли, когда Марина узнала, что у нее были романтические отношения с Сергеем. После развода эта недвижимость перешла бывшей жене и детям от первого брака, которые не только сдавали жилье в центре, но и вложились в строительство еще восьми квартир в Каменной Горке. Сегодня Марина Доренко и ее старшая дочь Катерина говорят, что потеряли около 1 млн долларов, так как не получили деньги за продажу жилья в спальном районе, пишет tut.by я, которая больше десяти лет вела их сделки с недвижимостью, с такими суммами не согласна и говорит, что претензии к ней возникли, когда Марина узнала, что у нее были романтические отношения с Сергеем.





Мы встречаемся с Екатериной и Мариной Доренко в кафе на берегу Свислочи. Рядом, в сердце Троицкого предместья, находятся две четырехкомнатные квартиры, которые Сергей Доренко после развода оставил первой семье. Марина вспоминает, как она познакомилась с Еленой Дубровинской, учредителем риелторского агентства и строительной компании.





Еще недавно они называли свои отношения дружескими, а теперь встречаются в кабинетах правоохранительных органов.

Отношения были доверительные, Елена приезжала к семье в Москву

— С Еленой мы познакомились случайно, примерно в 2007 году, — говорит Марина Доренко. — Мы с Сергеем были в Минске, решили купить здесь квартиры. Гуляли по проспекту Независимости, нам понравилось название агентства, которое, как выяснилось позже, принадлежит Дубровинской. Отношения у нас сложились очень хорошие. Первоначально мы купили три квартиры. Когда мы разводились с Сергеем, Лена нам очень помогла — эти три квартиры и еще одна, которую Сергей купил позже, он оставил нам, оформлением занималась Елена.









С первой женой Сергей прожил около 30 лет, в браке у них родилось трое детей — Екатерина (ей сейчас 35 лет), Ксения (33 года) и Прохор (20 лет). В 2013 году старшая дочь, по ее словам, решила вложить деньги в недвижимость в Минске — поучаствовать в долевом строительстве, а потом эти квартиры продать по выгодной цене. За помощью обратились к Елене Дубровинской, которая по просьбе семьи уже несколько лет сдавала их минские квартиры в аренду.





Екатерина Доренко, фото из соцсетей





— Выглядело все очень аппетитно — 600 долларов за квадратный метр, потому что мы входили на стадии долевого строительства, через знакомых, — говорит Катерина. — А продажа уже по 1000 долларов.





По словам собеседницы, сначала ей предложили вложиться в строительство в доме на улице Олешева, но в том месте строить не разрешили. Тогда Елена, как вспоминают Марина и Екатерина, предложила им перекинуть деньги на строительство дома по улице Лидской в Каменной Горке. Договоры были оформлены на три 3-комнатные квартиры, четыре 2-комнатные и одну 1-комнатную.





— Я за восемь квартир отдала 400 тысяч долларов, — настаивает Екатерина. — Дубровинская продала их практически в два раза дороже. Многие моменты были на доверии, она говорила: «Катя, подпиши, потом доделаем документы». У нас был к ней большой кредит доверия. Говорила: у нас в Беларуси не так, как у вас в России. И она действительно много для нас сделала — помогла после развода родителей, много лет управляла нашими квартирами в Минске. И даже приезжала к нам в гости в Москву, то есть отношения были действительно хорошие.









Сомнения, по словам девушки, возникли, когда семья поняла, что квартиры в Каменной Горке проданы, а рассчитываться с ними не собираются:





— Я поехала в БТИ, где мне дали справку, что квартиры давно проданы. Это нас, мягко говоря, удивило.





Марина Доренко, фото из соцсетей





Из заявления Марины Доренко в правоохранительные органы: «Деньги за проданные квартиры Елена Дубровинская мне до сих пор (заявление подано в мае 2019 года. — Прим. TUT.BY) не отдала. Когда речь заходит о деньгах за проданные квартиры, Елена Евгеньевна уходит от ответа, мотивируя тем, что мои деньги неудачно вложила в свой бизнес-проект».





Собеседницы говорят, что после этого решили прекратить все отношения с Еленой, отозвали доверенность (документ, подтверждающий слова, предъявлен редакции не был. — Прим. TUT.BY). В квартирах в Троицком предместье Екатерина сменила замки. В феврале 2018-го Марина приехала в Минск и обнаружила, что замки сменены повторно, она не смогла войти в свою квартиру.





— Пришлось вызывать милицию, вскрывать замки, — поясняет Марина Доренко. — Мы обратились в милицию, поскольку Елена без нашего разрешения не просто зашла в квартиры, она вынесла оттуда много вещей.





— Пропали мои украшения, — говорит Екатерина. — Думаю, Елену сильно разозлило, что мы решили разорвать с ней все отношения и требовали вернуть деньги.





— Вы оставили украшения в квартире, которая сдавалась? — уточнили мы у собеседницы.





— Я поменяла замки, привезла свои вещи, планировала жить там, пока будет ремонт в квартире, которая на два этажа выше, — пояснила Екатерина.





Адвокат семьи Доренко Алексей Андриевич сообщил TUT.BY, что Марина и Екатерина обратились с заявлением в правоохранительные органы. Они просят возбудить уголовное дело по факту незаконного проникновения в жилище, уклонения от уплаты налогов и мошенничества. В заявлении указано, что семья не получила деньги за проданные восемь квартир в Каменной Горке, а также заем, выданный в 2017 году, на сумму около 188 тысяч долларов. На момент публикации уголовное дело по данному заявлению не возбуждено, идет проверка.





По заявлению о краже из квартир в Троицком предместье ведется расследование (ч.1 ст. 205 УК), но обвинение никому не предъявлено, Елена Дубровинская по делу проходит свидетелем.





— Нам говорили, что Беларусь — это не Россия. Вы просто приходите, пишете заявление, и назавтра найдут ваше и не ваше. Но уже полтора года я спрашиваю: где мое золото? — возмущена Екатерина Доренко. — Мы живем рядом с Оперным театром, но ни разу там не были, мы ни разу в цирке не были, на смотровой площадке — только в милиции сидим часами.





Елена признает только один долг — на 188 тысяч долларов

С Еленой Дубровинской мы встречаемся дважды — сначала в ее офисе, потом в редакции.





— Я сначала не хотела комментировать, хотела дать ответ после того, как правоохранительные органы разберутся, — поясняет она. — Но поскольку на меня льют такую грязь, я не могу молчать.





Елена вспоминает, что Сергея Доренко она знала еще с 90-х годов. Именно тогда между ними завязались романтические отношения. Избегая подробностей, отметим только, что жена Марина, по словам Елены, об этих отношениях ничего не знала — до 2017 года.





— Марина действительно считала, что мы познакомились тогда в 2007 году, когда Сергей пришел с ней в агентство оформить покупку квартир. Но вряд ли разумный человек, а Сергей, безусловно, именно таким был, пришел бы к незнакомому человеку с миллионом долларов в рюкзаке.





Романтические отношения, по воспоминаниям Елены, были недолгими, после этого они смогли сохранить хорошие отношения.





— Я действительно помогала со всеми сделками по их квартирам. А когда Сергей сказал, что подает на развод, я заняла позицию Марины — убедила его минские квартиры оставить бывшей жене и детям.









Елена не скрывает, что брала у Марины деньги в долг, в том числе под проценты, такое сотрудничество, по ее словам, устраивало обеих — опять-таки до лета 2017-го.





— Когда она спросила у меня, правда ли, что у меня были отношения с Сергеем, я все отрицала. Зачем ворошить прошлое? Это было еще в 90-х. Я после этого вышла замуж, все забылось. А у Сергея на тот момент была уже другая семья.





Елена говорит, что платила Марине за ее квартиры каждый месяц по 500 долларов и выше — и сдавала их на сутки.





— Я забрала из квартир в Троицком свои вещи, там все, включая коврики и полотенца, было куплено на мои деньги. У меня была доверенность, договор о безвозмездном пользовании квартирами, поэтому я считала, что могу взломать замки, мало ли кто-то спичку вставил, откуда я знала, что это они сделали? Со мной на связь они не выходили. И потом, я прошла проверку на полиграфе. Я обеспеченный и самодостаточный человек, у меня свой бизнес. Обвинения в краже — это просто смешно.





Что касается квартир на улице Лидской, то Елена Дубровинская настаивает, что все деньги давно отдала семье Доренко, наличными, в руки Марине. И показывает расписку — на листочке в клеточку написано: «Я, Марина Доренко, получила от Елены Дубровинской деньги за проданные квартиры Екатерины Доренко в полном объеме, остались квартиры (указаны номера трех квартир и номер дома, улица. — Прим. TUT.BY). Подпись, 19 декабря 2015 года». В расписке не указаны конкретные суммы, не указаны, за какие квартиры произведен расчет и в какой форме (наличной или безналичной), но указаны квартиры, за которые не произведен расчет.





— Деньги на строительство квартир они займом перевели в мою компанию — 3,4 млрд неденоминированных рублей (на тот момент это было около 395 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY). Но на строительство восьми квартир требовалось 5,7 млрд (собеседница предоставила договор займа и таблицу расчетов за квартиры. — Прим. TUT.BY). Недостающую сумму заложила моя партнер. Квадратный метр стоил не 600 долларов, как говорят они, где вы вообще такие цены видели? Он стоил 10 959 неденоминированных рублей, на тот момент это свыше тысячи долларов. Рынок упал, поэтому продавали мы в некоторых случаях ниже себестоимости. Есть расписка от Марины Доренко, что за пять квартир я рассчиталась. Недостающие три квартиры построены на деньги, которые за них заложила моя партнер (при разговоре с журналистом присутствовала та самая партнер, которая это подтвердила. — Прим. TUT.BY). В расписке не указана сумма, потому что об этом просила сама Марина.





Марина Доренко ту самую расписку, по ее словам, увидела в кабинете следователя. Она не отрицает, что текст написан ее рукой. Но считает, что в здравом уме она это написать не могла. Предполагает, что ее могли чем-то напоить.





— Мне в тот день было очень плохо, — говорит она. — Лена осталась со мной ночевать. Я плохо переношу любые медикаменты, таблетки практически не пью. Не могла я написать это.





Елена Дубровинская в своей правоте уверена и говорит, если надо, правоохранители назначат экспертизу.





— Я признаю долг 188 тысяч долларов по займу от 2017 года, — говорит собеседница. — Я никогда не отказывалась вернуть эти деньги, но Марина и Екатерина несколько раз откладывали свой приезд в Минск. Я согласна составить график погашения задолженности и до конца 2019 года вернуть им всю сумму.



