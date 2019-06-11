Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Половина авиалайнеров в России оказались в группе риска

Больше половины самолетов российских авиакомпаний не соответствуют требованиям Росавиации и Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники в ведомстве.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Всего не соответствуют новым нормам 400 лайнеров. Десяти из них уже запретили полеты.

По словам источников газеты в Росавиации, в 2019 году ведомство начало требовать от авиаперевозчиков сертифицировать изменения в конструкции иностранных самолетов в России, даже если они уже были зарегистрированы в зарубежных реестрах.

Обычно такие изменения вносят в конструкцию подержанных самолетов, взятых в лизинг. Авиакомпании меняют число мест в салоне, уменьшая бизнес-класс и увеличивая эконом, и изменяют число радиостанций.

Согласно Чикагской конвенции, которую подписала Россия, такие изменения сертифицирует страна регистрации воздушного судна. Она же отвечает и за летную годность самолета. Чаще всего это Бермуды или Ирландия. Однако Росавиация после проверки, проведенной Генеральной прокуратурой, потребовала от авиакомпаний дополнительной сертификации переделок в ведомстве.

Ранее в июне компания Boeing обнаружила брак в деталях своих самолетов. Об этом сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Дефекты были найдены на предкрылках 312 самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру.


lenta.ru
15:23 11/06/2019
Поделиться


Блоги
Игорь Драко
О том, как русский бюрократ беларуского отчитывал
Валерий Щукин
Ведомство Шуневича "белое и пушистое"
Юрий Губаревич
Што такое ўшчыльненне і як з ім змагацца?
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё