В прошлом году Государственный таможенный комитет заключил меморандумы, а позже провел встречи с коллегами из России, Литвы, Латвии, Украины и Польши по оказанию содействия участникам и болельщикам Игр в упрощенном пересечении границы.





— Во-первых, они будут следовать по специально выделенному коридору, обозначенному логотипом Игр, — поясняют в пресс-службе ГТК. — Во-вторых, в отношении их транспортных средств будет применяться упрощенный порядок временного ввоза: достаточно предоставить сотруднику таможни свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт, и сотрудник сам проведет необходимые таможенные операции, а гражданин просто распишется в декларации. В-третьих, в отношении товаров, предназначенных для организации и проведения Игр, будет применяться специальная таможенная процедура, а также упрощенный порядок декларирования при представлении письменных подтверждений от дирекции Игр.





На пунктах пропуска обновлена инфраструктура. В «Брузгах» сейчас завершается модернизация транспортного коридора, проектом предусмотрено расширение проезжей части участка дороги до 4 полос в каждом направлении. Сейчас пропускная способность в данном пункте 5 тысяч авто. После модернизации она увеличится еще на 900 грузовых автомобилей в сутки.









В таможенной службе появилось новое оборудование для обнаружения наркотиков и взрывчатых веществ.





Во время проведения Европейских игр сотрудники таможни будут работать в усиленном режиме. Помогать им будут 80 студентов, которые обучаются на факультете «Таможенное дело».





С 7 июня по 7 июля будет работать круглосуточная горячая линия по номеру: +375 17 218 94 26, куда можно позвонить, чтобы задать вопросы о пересечении границы в период проведения Европейских игр.