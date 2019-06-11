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Помощница Брижит Бардо прилетела в Минск, чтобы проверить приют для животных

В Минск прилетела помощница французской актрисы и зоозащитницы Брижит Бардо, сообщает «Комсомольская правда». Она проверила, в каком состоянии содержат животных в приюте «Фауна города».

Помощница Брижит Бардо прилетела в Минск, чтобы проверить приют для животных
Напомним: в ноябре прошлого года Бардо написала открытое письмо Александру Лукашенко. В нем актриса выразила возмущение тому, как в нашей стране относятся к бездомным животным. Она призвала президента принять меры, чтобы деньги, которые тратят на отлов и убийство, направили на программы стерилизации, а также поддержку местных зоозащитников и приютов-лечебниц. В январе 2019-го Брижит пришел ответ – правда, за подписью не Лукашенко, а министра иностранных дел Владимира Макея. Он пояснил, что в Беларуси все лучше, чем кажется: на законодательном уровне за жестокое обращение с животными здесь наступает уголовная ответственность.

Что помощница Бардо сказала о приюте

К «Фауне города» минчане относятся неоднозначно. На момент визита Брижит Олой там находились около 90 собак и 30 кошек. Увидев, как ухаживают за отловленными животными, помощница Бардо сказала: «Здесь не то, чтобы удовлетворительное состояние, но я много где побывала, видела настоящий шок. Мне есть, с чем сравнивать. Шокируют не условия, я чувствую горечь от того, что эти животные будут убиты. <…> Было бы отлично, если бы их могли оставлять там же, где взяли, но при этом стерилизовать».


Что посоветовала помощница Брижит

По мнению Брижит Олой, животных нужно не усыплять, а стерелизовать. «Давно доказано, что отлов не помогает сократить количество бездомных животных», – пояснила зоозащитница. И добавила: «Нужно проводить другую государственную политику, переделать этот приют. Собак необходимо стерилизовать, причем по низкой цене, чтобы люди, у которых есть животные, могли это сделать. Безнадзорных собак также нужно стерилизовать, крепить на ухо специальный значок и выпускать обратно».

Ветеринар «Фауны города» поддержал идею, но предложил привлекать студентов-ветеринаров на практику, под контролем опытных врачей: так выйдет дешевле.

12:49 11/06/2019
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