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Ватикан выпустил документ, в котором раскритиковал теорию гендера

Ватикан выпустил документ, в котором попытался раскритиковать теорию гендерной идентичности, сообщает BBC. Доклад состоит из 31 страницы, его название – «Он создал их мужчиной и женщиной».

Документ выпустила Конгрегация католического образования – для тех, кто работает с детьми. Кроме прочего, о чем говорится в докладе, авторы отмечают, что теория гендера «разрушает институт семьи» и отходит от природы. А сексуальность людей, которые определяют себя, как, например, трансгендеры, основана на «сомнительном понимании свободы на основе чувств и желаний». Они считают, что пол человека должен определяться исключительно богом: только он решает, чья сущность мужская, а чья – женская. При этом в документе написано, что никто не должен страдать от дискриминации. Папа римский Франциск под этими заявлениями своей подписи не оставил.


Американская организация ЛГБТ-католиков New Ways Ministry доклад не одобрила, назвав его «вредным инструментом». Ее представители отвергают идею о том, что последнее слово в выборе пола остается за богом. Организация настаивает: «Он создал их мужчиной и женщиной» нанесет вред ЛГБТ-сообществу, а сам Ватикан возвращается в средневековье. 

12:22 11/06/2019
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