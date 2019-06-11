Ватикан выпустил документ, в котором раскритиковал теорию гендера

Документ выпустила Конгрегация католического образования – для тех, кто работает с детьми. Кроме прочего, о чем говорится в докладе, авторы отмечают, что теория гендера «разрушает институт семьи» и отходит от природы. А сексуальность людей, которые определяют себя, как, например, трансгендеры, основана на «сомнительном понимании свободы на основе чувств и желаний». Они считают, что пол человека должен определяться исключительно богом: только он решает, чья сущность мужская, а чья – женская. При этом в документе написано, что никто не должен страдать от дискриминации. Папа римский Франциск под этими заявлениями своей подписи не оставил.









Американская организация ЛГБТ-католиков New Ways Ministry доклад не одобрила, назвав его «вредным инструментом». Ее представители отвергают идею о том, что последнее слово в выборе пола остается за богом. Организация настаивает: «Он создал их мужчиной и женщиной» нанесет вред ЛГБТ-сообществу, а сам Ватикан возвращается в средневековье.